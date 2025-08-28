После атаки БПЛА в Ростовской области эвакуировали 89 человек

Почти 90 человек эвакуировали в результате атаки БПЛА в Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

По его словам, ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку на севере региона — в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.

«К сожалению, не обошлось без последствий. В селе Маньково-Калитвенское фрагменты БПЛА упали на крышу дома и повредили электропроводку. Дом на два хозяина обесточен», — написал он.

Кроме того, появилась угроза детонации боевой части сбитых БПЛА. В итоге эвакуировали жителей этого и 50 соседних домов — 89 человек, в том числе детей.

Большая часть из них уехали к родным и близким, 12 местных жителей, включая двух детей, остались в пункте временного размещения, развернутом на базе сельского дома культуры.

Место падения беспилотника оцепили, туда направилась саперная группа.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что обломки беспилотника упали на локомотивное депо в регионе. В результате ЧП началось возгорание, его быстро потушили.