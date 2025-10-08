Массированную атаку дронов отразили в Воронежской области

Силы противовоздушной обороны ликвидировали около 10 беспилотников в Воронежской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«Дежурными силами ПВО на территории двух районов и двух городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены еще около 10 беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Также глава региона отметил, что в Воронеже, Борисоглебске, Нововоронеже, Острогожском и Лискинском районах отменили режим беспилотной опасности.

Ночью глава Липецка Роман Ченцов заявил, что из жилых домов в городе эвакуировали 50 человек. Обломки дрона обнаружили на улице Буденного. Часть людей решила отправиться к родственникам, остальных расположили в пунктах временного размещения.