Силы ПВО ликвидировали две ракеты ATACMS на подлете к Луганску
Российские силы ПВО уничтожили две украинские ракеты, которые ВСУ выпустили из Краматорска в сторону Луганска. Об этом сообщил Telegram-канал информационного агентства ЛНР.
«Выпущенные киевскими боевиками со стороны Краматорска две ракеты „MGM-140 ATACMS“ поражены силами ПВО РФ на подлете к Луганску», — уточнили в агентстве.
Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступило.
Ранее, 20 сентября, Минобороны России сообщило, что ВС РФ за неделю сбили один МиГ-29 и два Су-27 ВСУ. Кроме того, расчеты противовоздушной обороны уничтожили семь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, 42 реактивных снаряда HIMARS, 12 управляемых авиационных бомб Hammer и свыше 3000 украинских беспилотников.