Силы ПВО ликвидировали две ракеты ATACMS на подлете к Луганску

Российские силы ПВО уничтожили две украинские ракеты, которые ВСУ выпустили из Краматорска в сторону Луганска. Об этом сообщил Telegram-канал информационного агентства ЛНР.

«Выпущенные киевскими боевиками со стороны Краматорска две ракеты „MGM-140 ATACMS“ поражены силами ПВО РФ на подлете к Луганску», — уточнили в агентстве.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступило.

Ранее, 20 сентября, Минобороны России сообщило, что ВС РФ за неделю сбили один МиГ-29 и два Су-27 ВСУ. Кроме того, расчеты противовоздушной обороны уничтожили семь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, 42 реактивных снаряда HIMARS, 12 управляемых авиационных бомб Hammer и свыше 3000 украинских беспилотников.