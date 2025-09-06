Силы Черноморского флота уничтожили быстроходный безэкипажный катер ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер украинских сил. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России о проведении спецоперации.

По данным ведомства, 6 сентября силы ПВО также уничтожили воздухе пять управляемых авиабомб и 160 дронов самолетного типа. Кроме того Вооруженные силы России нанесли удары по складам боеприпасов и пунктам временного размещения украинских солдат в 142 районах.

Минобороны периодически сообщает об уничтожении катеров противника. В частности, 7 августа оборонное ведомство информировало о ликвидации морского беспилотника ВСУ в акватории Черного моря.