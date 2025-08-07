Российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Вооруженные силы России уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
По данным российского оборонного ведомства, катер ликвидировали силы Черноморского флота около 14:50 по столичному времени.
Также около 12:00 в Курской области дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа.
В сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции Минобороны отчиталось об уничтожении восьми британских крылатых ракет Storm Shadow, а также 240 беспилотников самолетного типа.
Кроме того, в течение суток силы ПВО сбили управляемую авиабомбу и реактивный снаряд, выпущенный с помощью американской РСЗО HIMARS.
Санитарную рубку деревьев провели в поселке Фосфоритный в Воскресенске
Подмосковные травматологи спасли подростка с тяжелым переломом голени
ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
Улицу Угольную реконструируют в Мытищах в 2025 году
Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности во время купания и рыбалки
Подъезды и фасады многоквартирных домов привели в порядок в Мытищах
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте