Российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Вооруженные силы России уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны .

По данным российского оборонного ведомства, катер ликвидировали силы Черноморского флота около 14:50 по столичному времени.

Также около 12:00 в Курской области дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа.

В сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции Минобороны отчиталось об уничтожении восьми британских крылатых ракет Storm Shadow, а также 240 беспилотников самолетного типа.

Кроме того, в течение суток силы ПВО сбили управляемую авиабомбу и реактивный снаряд, выпущенный с помощью американской РСЗО HIMARS.