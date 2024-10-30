Мать погибшего бойца СВО обманули на 1,5 миллиона рублей под Челябинском

Недобросовестные строители обманули мать погибшего бойца СВО из Варненского района, взяв у нее 1,5 миллиона рублей и исчезнув с деньгами. Их разыскивает полиция. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Челябинской области.

Сообщения о преступлении изначально появились в соцсетях. Местные жители поддержали женщину и обратили внимание полиции на случившееся.

Следователи осматривают место происшествия и расспрашивают жителей поселка. Предположительно, мошенники — цыгане.

Местное издание 74.ru сообщило, что потерпевшая хотела сделать баню и пристройку. Она взяла с мошенников расписку, они получили деньги и два дня изображали работу, а затем перестали выходить на связь.

В апреле полиция предупредила о мошеннической схеме, угрожающей семьям участников спецоперации. Аферисты звонят и утверждают, что близкий якобы попал в плен, требуя крупную сумму денег для его «освобождения». При этом для большей достоверности они имитируют крики о помощи или звуки борьбы.