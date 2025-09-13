Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ специально не вывозило тела погибших с поля боя и объявляло их без вести пропавшими. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Командование бригады попросту не вывозит тела с позиций возле Садков чтобы занизить статистику потерь», — объяснил собеседник агентства.

Родственники военнослужащих рассказали, что соотношение пропавших без вести к погибшим в 80-й бригаде в сравнении с другими подразделениями очень велико.

По словам собеседника агентства, большинство из погибших украинских боевиков так и остались лежать в тех лесных массивах.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие сдаются в плен ВС России из-за мясных штурмов и насильственной мобилизации. Ярким примером является побег 155-й бригады ВСУ сразу после прохождение обучения во Франции.