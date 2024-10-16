Силовики начали поиск пешехода, который мог расстрелять участника СВО в Подмосковье

После убийства участника СВО у деревни Меленки правоохранители ищут пешехода, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, преступник мог добраться до населенного пункта своим ходом.
Версию с автомобилем следователи отвергли, уточнили авторы статьи. Они уточнили, что в первые часы силовики останавливали каждый автомобиль в том районе — все оказались «чистыми». По информации Mash, убийца военнослужащего вышел к его машине через лес.
Участника СВО убили утром 16 октября под Солнечногорском. Неизвестный подкараулил машину военного, после чего выстрелил в стекло водительской двери минимум три раза. От полученных ранений водитель погиб на месте, его автомобиль продолжил движение и врезался в забор частного дома.
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