Сильный пожар после баллистической атаки начался в Харькове

Около семи баллистических ракет ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове, начался мощный пожар. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.

«Повреждения очень значительны — и это не тот случай, когда „чуть-чуть подлатали и поехали дальше“. Речь идет о серьезных ударах по системе, которая держит город в тепле и со светом», — написал он.

Мэр заявил, что после ударов на объекте начался пожар. Терехов добавил, что сейчас украинская энергетика находится в очень тяжелом состоянии, поэтому организовывать централизованную подачу тепла и электричества становится все труднее.

Ранее первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране не осталось неповрежденных электростанций.