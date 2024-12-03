«Сильная поддержка». Подмосковный боец СВО — о полученном автомобиле от фонда «Защитники Отечества»

Ветеран СВО из Подмосковья получил от фонда «Защитники Отечества» новую машину с ручным управлением. О планах на свою первую поездку боец рассказал 360.ru.

Сергей — бывший военнослужащий батальона специального назначения «Восток». Заявку на автомобиль с ручным управлением сделал летом, а к Новому году получил долгожданный подарок.

«Такая мера поддержки очень актуальна для ветеранов. Машина помогает реабилитироваться, вернуться в социальную жизнь, стать более мобильным и раскрепощенным. Ничто тебя больше не сдерживает, можно поехать, куда захочешь. Очень сильная поддержка», — говорит боец.

Получить автомобиль ему помогли социальные координаторы.

«Они постоянно были со мной на связи по любым возникающим вопросам. В выходные, днем, вечером — всегда были доступны, шли навстречу, помогали», — рассказал Сергей.

Сейчас в его квартире идет ремонт, поэтому первая поездка на новой машине будет в магазин строительных материалов.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.