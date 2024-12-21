Сийярто оценил шансы на мир на Украине после инаугурации Трампа

Сийярто: после инаугурации Трампа шансы на мир на Украине повысятся

Шансы на достижение мирного соглашения на Украине при избранном президенте США Дональде Трампе будут больше, чем когда-либо. Об этом РИА «Новости» сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«С того момент, как Трамп вступит в должность, шансов на достижение мира больше, чем когда-либо. Вопрос в том, предпримут ли провоенные западные политики или демократическая администрация США что-то до 20 января, что существенно усложнит переговорный процесс или сделает его медленнее», — сказал он.

Министр добавил, что по обе стороны океана после выборов в США приняли решения, которые были сопряжены с огромным риском эскалации.

«Речь про принуждение Украины снизить возрастной ценз для мобилизации и разрешение применять ракеты большой дальности по территории России. Все это способно привести к серьезной эскалации конфликта», — заключил Сийярто.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в любое время.