Китай назвал условие для поддержки мирной конференции по Украине | 360°

Мир 06 мая 2024, 20:51 Китай назвал условие для поддержки мирной конференции по Украине Си Цзиньпин: Китай поддержит мирную конференцию, которую признают РФ и Украина РИА «Новости»

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Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которую признают и в России, и на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Трансляция выступления доступна на официальной странице Елисейского дворца в социальной сети X.

«Мы поддержим проведение международной мирной конференции, которая будет признана Россией и Украиной, будет проходить в условиях равноправия и сделает возможными сбалансированные дискуссии», — сказал он.

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В ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже Си Цзиньпин призывал все стороны конфликта возобновить диалог. Он отметил, что Китай против того, чтобы кризис использовался для того, чтобы «инициировать новую холодную войну».

Макрон в свою очередь добавил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией. По его словам, продолжающийся конфликт серьезно влияет на безопасность Евросоюза.