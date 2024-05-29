Швеция подготовила самый крупный в своей истории пакет помощи Украине

Швеция в рамках очередного пакета военной помощи предоставит Украине два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C, артиллерийские снаряды, бронетехнику, средства ПВО. Пакет помощи на 1,25 миллиарда долларов станет самым крупным из когда-либо направленных Украине Швецией, сообщил министр обороны страны Пол Йонсон.

Предполагается, что выделение самолетов дополнит и усилит обещанные поставки американских истребителей F-16.

«Это будет важным вкладом в виде новых возможностей, которых у Украины сейчас нет», — процитировало Йонсона агентство Bloomberg.

При этом министр подчеркнул, что его страна пока исключает отправку своих истребителей JAS 39 Gripen. Он объяснил это сфокусированностью Украины на реализации программы по F-16.

Saab 340 AEW&C оснащены радаром раннего предупреждения ASC-890 Erieye, который может отслеживать корабли, самолеты и ракеты на высоте до шести и расстоянии до 400 километров.