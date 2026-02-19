Швеция направит Украине военной помощи на 1,4 миллиарда долларов
Швеция передаст Украине зенитно-ракетные комплексы TRIDON, ракеты, дроны и боеприпасы на 12,9 миллиарда крон (около 1,4 миллиарда долларов). Об этом сообщил министр обороны королевства Пол Йонсон, слова которого привела шведская газета Dagens Nyheter.
«Поставленные нами шведские системы показали себя очень хорошо на поле боя», — заявил чиновник.
Он добавил, что пакет поступает на помощь Украине в критический момент. Кроме того, часть суммы пойдет на обучение украинских военных.
Ранее российский посол в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что шведской промышленности — в частности, концерну Saab — конфликт на Украине выгоден, поскольку позволяет развивать экономику и делать ее зависимой от оборонных контрактов.