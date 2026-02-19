Швеция направит Украине военной помощи на 1,4 миллиарда долларов

Швеция передаст Украине зенитно-ракетные комплексы TRIDON, ракеты, дроны и боеприпасы на 12,9 миллиарда крон (около 1,4 миллиарда долларов). Об этом сообщил министр обороны королевства Пол Йонсон, слова которого привела шведская газета Dagens Nyheter .

«Поставленные нами шведские системы показали себя очень хорошо на поле боя», — заявил чиновник.

Он добавил, что пакет поступает на помощь Украине в критический момент. Кроме того, часть суммы пойдет на обучение украинских военных.

Ранее российский посол в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что шведской промышленности — в частности, концерну Saab — конфликт на Украине выгоден, поскольку позволяет развивать экономику и делать ее зависимой от оборонных контрактов.