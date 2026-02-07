Шведский военно-промышленный комплекс и его флагман Saab получают значительную прибыль от конфликта на Украине. Они заинтересованы в его продолжении, так как это выгодно для бизнеса, заявил в беседе с РИА «Новости» посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Экономические успехи Saab усиливают влияние оборонной отрасли на экономику Швеции.

Речь идет не просто об увеличении числа заказов, а о превращении компании в ключевой элемент всей военно-промышленной инфраструктуры страны. Saab играет ведущую роль или так или иначе участвует в цепочках поставок практически всего спектра вооружений и оборудования.

«Как следствие, возможное мирное урегулирование украинского конфликта или же резкая смена курса правительства становятся невыгодными для шведских экономоператоров, так или иначе „завязанных“ на оборонные контракты», — резюмировал глава дипмиссии.

Ранее шведский аналитик Ларс Берн заявил, что Украиной правят бандитские группировки, которые наживаются на западной помощи и не заботятся о народе.