Швейцария расширила список санкций против России

Швейцария добавила в список санкций 69 физических и 86 организаций из России

Швейцария объявила о расширении антироссийских санкций, включив в списки еще 69 физических лиц и 86 организаций. Об этом сообщили в швейцарском правительстве.

«Новые санкции в основном направлены против бизнесменов <…> военнослужащих и судей», — указано на сайте.

Точного списка, кто попал под новые ограничения, пока нет. Также санкции распространяются на компании, которые работают в оборонном, финансовом и торговом секторах и обходят ранее введенные запреты.

Ранее новые санкции ввел Евросоюз. Ограничения коснулись российских и белорусских инвесторов: ЕС лишил их защиты в рамках Договора к энергетической хартии. При этом обе страны не являются участниками соглашения.