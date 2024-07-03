ЕС ввел новые санкции против инвесторов из России и Белоруссии

ЕС лишил российских инвесторов защиты в рамках энергетической хартии

Евросоюз ввел новые ограничения против российских и белорусских инвесторов. ЕС лишил их защиты в рамках Договора к энергетической хартии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

ЕК выдвинула такое предложение еще в марте. Инициативу утвердили в Совете ЕС в конце июня.

«В качестве меры предосторожности лишить защиты, предусмотренной Договором к энергетической хартии, инвестиции и инвесторов из России и Белоруссии, чтобы ужесточить применение санкций ЕС против этих стран», — указали в ЕК.

При этом ни Россия, ни Белоруссия не являются участниками соглашения. Но, по мнению Еврокомиссии, инвесторы их этих стран могут пытаться сотрудничать с корпорациями, созданными на территории стран — членов договора, и предъявлять претензии насчет нарушения обязательства по их защите. Новые ограничения гарантирует, что такие споры не будут обоснованными, уточнили в ЕК.

Сторонники правых сил в Европарламенте решили создать отдельную фракцию. Как сообщил председатель венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, они будут требовать отмены антироссийских санкций.

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