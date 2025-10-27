Шведы откроют на Украине завод по производству истребителей Gripen

FT: шведская Saab откроет на Украине завод по производству истребителей

Шведская компания Saab планирует открыть на Украине завод по производству истребителей Gripen в рамках сделки, по которой государство сможет закупить до 150 боевых самолетов. Об этом сообщила газета Financial Times .

По словам главы Saab Микаэла Йоханссона, компания также собирается расширить производство в Бразилии и рассматривает возможность открытия новых площадок в других странах Европы и в Канаде.

Одним из вариантов финансирования сделки может стать использование части замороженных российских активов, если государства ЕС договорятся о соответствующем механизме.

Японцы считают, что поставки шведских истребителей не помогут Украине изменить ситуацию на поле боя. К тому же, украинские власти не смогут оплатить поставки дорогостоящих самолетов.