Даже Gripen не спасет. Японцы высмеяли Украину за очередной переломный момент
Поставки шведских истребителей Gripen не помогут ВСУ изменить ситуацию в зоне спецоперации в свою пользу. Об этом заявили японские читатели сайта Yahoo News Japan, их цитаты привело РИА «Новости».
По мнению японцев, украинские власти не смогут оплатить поставки дорогостоящих самолетов.
«Европа просто использует Украину как предлог для возрождения своей пришедшей в упадок промышленности. Опять же, хлам со складов есть куда сплавить. Вот только Украина — банкрот, она не может позволить себе такую дорогостоящую покупку», — отметил один из читателей.
Другой пользователь обратил внимание, что шведские истребители намного хуже американских.
«Gripen, конечно, неплох, но он не сравнится с F-22 или F-35. К тому же, Украине нужно не только оружие, но и войска. Они не смогут вернуть территорию, если только НАТО не впишется, а он не впишется. Долго еще мечтать будете?» — задался вопросом он.
Еще один комментатор напомнил, как Украина превозносила танки Leopard II, которые ВС России в итоге эффективно уничтожали.
«Ну да, конечно, очередной „переломный момент“», — с иронией отметил он.
Ранее Швеция отказалась срочно поставить Украине свои истребители. Королевство допустило, что может отправить первую партию самолетов Gripen через три года.