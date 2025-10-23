Поставки шведских истребителей Gripen не помогут ВСУ изменить ситуацию в зоне спецоперации в свою пользу. Об этом заявили японские читатели сайта Yahoo News Japan, их цитаты привело РИА «Новости» .

По мнению японцев, украинские власти не смогут оплатить поставки дорогостоящих самолетов.

«Европа просто использует Украину как предлог для возрождения своей пришедшей в упадок промышленности. Опять же, хлам со складов есть куда сплавить. Вот только Украина — банкрот, она не может позволить себе такую дорогостоящую покупку», — отметил один из читателей.

Другой пользователь обратил внимание, что шведские истребители намного хуже американских.

«Gripen, конечно, неплох, но он не сравнится с F-22 или F-35. К тому же, Украине нужно не только оружие, но и войска. Они не смогут вернуть территорию, если только НАТО не впишется, а он не впишется. Долго еще мечтать будете?» — задался вопросом он.

Еще один комментатор напомнил, как Украина превозносила танки Leopard II, которые ВС России в итоге эффективно уничтожали.

«Ну да, конечно, очередной „переломный момент“», — с иронией отметил он.

Ранее Швеция отказалась срочно поставить Украине свои истребители. Королевство допустило, что может отправить первую партию самолетов Gripen через три года.