Шуваев заявил о 91 атаке ВСУ на Белгородскую область за сутки

Шуваев заявил о двух погибших жителях Белгородской области после атак ВСУ

Украинские боевики за минувшие сутки 91 раз атаковали районы Белгородской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев , в зону поражения попали областная столица и пригороды, а также семь округов.

Он уточнил, что ВСУ пять раз обстреляли регион из артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также запустили более сотни беспилотников, шесть из которых сбросили бомбы. В ходе атак погибли двое жителей Борисовского и Краснояружского округов.

«Как и все невинные жертвы террористических атак ВСУ, сегодняшние потери навсегда останутся в памяти белгородцев. Приношу свои глубокие соболезнования», — заявил Шуваев.

Временно исполняющий обязанности губернатора добавил, что ранения получили семь мирных жителей в Белгородском Валуйском, Грайвороновском, Ракитянском и Краснояружском округах.

Шуваев подчеркнул, что расчеты противовоздушной обороны за минувшие сбили и подавили в воздушном пространстве Белгородской области 124 вражеских беспилотника.

Министерство обороны России сообщило, что в ходе ночного налета на российские регионы средства ПВО уничтожили 342 БПЛА.