Не полный прорыв, а полный провал. Что происходит с ВСУ в курском приграничье?

Подразделения ВС России освободили порядка 10 населенных пунктов на участке южнее поселка Глушково в Курской области. Положение противника и прогноз о дальнейших событиях на этом направлении 360.ru обсудил с политологом и военным экспертом Евгением Михайловым.

Данные о продвижении российских бойцов и освобожденных населенных пунктах представил сегодня замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Около десяти населенных пунктов уже зачищены и взяты под контроль российскими войсками», — подчеркнул генерал-майор.

Фото: РИА «Новости»

О каких именно территориях идет речь, он не уточнил, но обратил внимание, что среди украинских военнослужащих есть пленные. По мнению Евгения Михайлова, то, что ВСУ не смогли закрепиться в ряде курских населенных пунктов, совершенно неудивительно. «Дело в том, что они-то везде постарались окопаться, где-то сильно, где-то слабо, но вопрос в другом здесь, — пояснил собеседник 360.ru. — Мы сейчас очень сильно обрезаем возможности поставок вооружения и продовольствия украинским оккупантам, как со стороны Сумской области, так и со стороны Курской области, где лесистая местность, болота, мало дорог и все они контролируются нашими „птичками“».

Фото: РИА «Новости»

С учетом этого, подчеркнул Михайлова, лучшим вариантом для украинских военных будет бегство. Тем более что и мотивации у них нет никакой. «Еще и поэтому не нужно удивляться, что противник начал бросать позиции. У ВСУ, конечно, оказалось недостаточно сил для удержания территории, потому что мы прилагаем максимум усилий для обескровливания вражеской группировки, зашедшей на территорию Курской области», — указал политолог. По прогнозу Михайлова, полное выдворение подразделений противника из Курской области произойдет через один-два месяца. Вместе с тем, по его словам, ситуацию нельзя назвать абсолютно предсказуемой — картина меняется ежедневно.

Фото: РИА «Новости»

«Но если мы полностью отрежем возможность получения ими поддержки из тыла, то я совсем не удивлюсь, что в ближайшие недели противник будет вынужден отойти либо сдаться», — добавил он. Отдельно политолог указал на то, что оборону Курской области рекомендовали усилить еще два года назад. В будущем подобных прорывов допускать нельзя, подчеркнул эксперт. «Сейчас выделяются средства на образование отрядов территориальной обороны, их подготовку по личным указаниям Владимира Путина. И не только в Курской области, но и в Брянской, Белгородской, Воронежской, — указал он. — Скорее всего, сейчас будет приложено максимум усилий для образования санитарной зоны».

Фото: РИА «Новости»

Да, сначала Киев получил определенный пиар, показал своему населению, что ВСУ «что-то могут», но для многих на Западе это было неожиданностью и воспринято как авантюра, продолжил Михайлов. Так или иначе, по его оценке, сейчас очевидно, что все то, что планировал режим Зеленского, не удалось. Украинские военные понесли огромные потери, потеряли гигантское количество единиц бронетехники, высокоточные системы залпового огня и многие другие виды вооружения.

Фото: официальный сайт президента Украины

«Вся эта техника, что Зеленский выпрашивал месяцами для подготовки прорыва в Курской области, уничтожена. Сейчас ему придется ждать столь же долго. И дадут ли, это уже большой вопрос. В любом случае он — уже списанный вариант для Вашингтона, особенно если курская операция закончится намного раньше президентских выборов в США», — отметил собеседник 360.ru. Политолог объяснил, что в этом случае такой «конфуз» очень сильно ударит по Демократической партии, которая настаивает на продолжении поддержки Зеленского, а в качестве одного из аргументов использует якобы успешный «прорыв» в Курской области. «А по факту был не то что прорыв, а полный провал. А есть еще и провал на Донецком направлении, а также скорое падение укрепрайонов ВСУ в Донбассе», — предрек Михайлов.