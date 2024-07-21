Штурмовики вытащили жителей Красногоровки из-под завалов разрушенного ВСУ дома

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады вытащили мирных жителей из-под завалов разрушенного в результате обстрелов ВСУ трехэтажного дома в Красногоровке. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Спасенная местная жительница Любовь отметила, что украинские боевики били прицельно по жилому дому, зная, что там находятся люди.

«Летели мины и дроны, били прицельно. Однажды был день, когда на дом упали более 30 беспилотников. Целый подъезд рухнул 7 июля, с первого по третий этаж. Хлопцы откопали нас, не дай Бог кому-то пережить такое», — сказала она.

Любовь отметила, что сначала они жили в частном доме, но когда обстановка начала накаляться, то вместе с другими жителями перешли в подвал трехэтажного дома, где находились до 9 мая.

«Спасибо большое ребятам, приносили лекарства, еду и воду, помогали нам. Очень они большие молодцы», — добавила женщина.

Ранее стало известно, что российские военные спасли семью с детьми, вызвав огонь на себя в Красногоровке.