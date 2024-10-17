Украинская армия под Угледаром почти не оказывала сопротивление ВС России, исключением стали только иностранные наемники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По словам штурмовиков подразделений группировки войск «Восток», противник по большей части предпочитал отступить или сдаться в плен, но наемники сражались ожесточенно, отметили российские военные.

Командир штурмового отряда с позывным Саваль добавил, что у боевиков ВСУ раньше всегда были документы, подтверждающие прохождение обучения на базах НАТО. Но сейчас украинское командование стало направлять военных в бой без такой подготовки.

«Они не отстреливаются, подготавливаются при нашем подходе, если нет ничего белого — просто кричат, что не хотят воевать, поднимают руки», — подчеркнул стрелок с позывным Шип.

Ранее Business Insider опубликовало данные о числе уничтоженных немецких танков Leopard, поставленных ВСУ. По оценкам издания, украинская армия лишилась порядка 40 иностранных боевых машин.