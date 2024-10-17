Штурмовики «Востока» рассказали о сдаче в плен боевиков ВСУ под Угледаром
Минобороны: под Угледаром ожесточенно сопротивлялись только наемники
Украинская армия под Угледаром почти не оказывала сопротивление ВС России, исключением стали только иностранные наемники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
По словам штурмовиков подразделений группировки войск «Восток», противник по большей части предпочитал отступить или сдаться в плен, но наемники сражались ожесточенно, отметили российские военные.
Командир штурмового отряда с позывным Саваль добавил, что у боевиков ВСУ раньше всегда были документы, подтверждающие прохождение обучения на базах НАТО. Но сейчас украинское командование стало направлять военных в бой без такой подготовки.
«Они не отстреливаются, подготавливаются при нашем подходе, если нет ничего белого — просто кричат, что не хотят воевать, поднимают руки», — подчеркнул стрелок с позывным Шип.
Ранее Business Insider опубликовало данные о числе уничтоженных немецких танков Leopard, поставленных ВСУ. По оценкам издания, украинская армия лишилась порядка 40 иностранных боевых машин.