Российские военные незаметно преодолели девять километров ради взятия опорного пункта ВСУ. Об этом ТАСС рассказал штурмовик группировки войск «Днепр» с позывным Тращ.

«Девять километров пешком, малыми группами, „двоечками“, потихонечку передвигались, скапливались и штурмовали. Никаких хитростей нету. Они [ВСУ] просто засыпают все подходы минами», — сказал военнослужащий.

Тращ добавил, что очень тяжело пройти. Кроме этого, украинские неонацисты осуществляют постоянный контроль с неба.

По его словам, у ВСУ также очень много FPV-дронов — «на оптике, на радио». При этом российские военные хоть идут медленно, но уверенно.

Ранее штурмовики «Востока» заняли украинский опорник и продвинулись вглубь укрепрайона благодаря двойке пулеметчиков.