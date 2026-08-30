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    Штурмовики «Днепра» прокрались «двойками» 9 км для захвата опорника ВСУ

    Боец Тращ: ВСУ засыпают минами все подходы к опорным пунктам

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные незаметно преодолели девять километров ради взятия опорного пункта ВСУ. Об этом ТАСС рассказал штурмовик группировки войск «Днепр» с позывным Тращ.

    «Девять километров пешком, малыми группами, „двоечками“, потихонечку передвигались, скапливались и штурмовали. Никаких хитростей нету. Они [ВСУ] просто засыпают все подходы минами», — сказал военнослужащий.

    Тращ добавил, что очень тяжело пройти. Кроме этого, украинские неонацисты осуществляют постоянный контроль с неба.

    По его словам, у ВСУ также очень много FPV-дронов — «на оптике, на радио». При этом российские военные хоть идут медленно, но уверенно.

    Ранее штурмовики «Востока» заняли украинский опорник и продвинулись вглубь укрепрайона благодаря двойке пулеметчиков.