Штурмовик Мультик обманул охотящийся за ним рой новых дронов-камикадзе ВСУ

Украинские военные задействовали новые FPV-дроны с усиленным зарядом. Об этом РИА «Новости» рассказал штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка, входящего в состав Южной группировки ВС РФ, с позывным Мультик.

Боец рассказал, что он с сослуживцами в тот момент штурмовали блиндаж противника. Украинские боевики вели по ним огонь кассетными боеприпасами. Также прилетали мины и «огромный рой» FPV-дронов, сбрасывающих на них боеприпасы.

Мультик отметил, что это были новые дроны-камикадзе, модифицированные. Их можно было распознать по квадратной форме. Они несли больший размер заряда, взрыв которого стал мощнее.

По словам военного, в один момент боевики ВСУ «срисовали» его, поняв, что он возглавляет группу. После этого вражеские FPV-дроны начали за ним охоту.

«Ничего страшного. Всех обманул, блиндаж „сложили“ и вышли спокойненько», — сказал Мультик.

Ранее военкор Чингис Дамбиев опубликовал кадры чудесного спасения российского военного, выжившего в результате прямого попадания дрона ВСУ.