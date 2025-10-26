Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому для деблокирования пяти тысяч солдат ВСУ в Красноармейске (Покровске) нужно направить примерно шесть подразделений. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«ВСУ требуется втрое больше войск, чем сейчас. Это значит, что для спасения примерно пять тысяч человек Сырскому нужно направить сюда еще примерно пять-шесть бригад, чьей задачей будет не ликвидация прорыва, а целенаправленные атаки. То есть штурм поверх штурма», — подчеркнули авторы поста.

В этом случае логистика, как отметили в публикации, должна работать без сбоев, чтобы ВСУ могли получать обеспечение вовремя. При другом плане Сырский может попробовать молниеносный прорыв, но это очень рискованный шаг для украинских подразделений.

Ранее на Украине признали, что для ВСУ на фронте из-за действий командования во главе с Сырским сложилась сложная ситуация. Также стало известно, что российские бойцы заблокировали около 5,5 тысячи украинских боевиков на Красноармейском направлении.