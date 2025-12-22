Подразделения группировки войск «Север» освободили поселок городского типа Вильча в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Населенный пункт, расположенный к югу от Волчанска, был основан в 1993 году и получил название в честь одноименного поселка в Киевской области, отселенного после аварии на Чернобыльской АЭС. С весны по осень 2022 года он находился под контролем российских войск.

Подразделения поразили формирования двух механизированных, двух мотопехотных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в Сумской и Харьковской областях. Противник на этом участке фронта потерял до 90 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

Ранее российские военные освободили приграничный населенный пункт Высокое в Сумской области, перейдя границу еще на одном участке.