Штаб ВСУ в Херсоне подвергся авиаудару

Вооруженные силы России нанесли авиационный удар по украинскому штабу в Херсоне. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале .

Он уточнил, что бойцы атаковали здание бывшего ГУ МВД.

«В момент атаки внутри проходило совещание офицеров ВСУ и представителей украинской полиции, прибывших из Николаева», — написал Сальдо.

По его словам, украинские военные и полицейские попытались эвакуироваться на автобусе, но его уничтожило точное попадание. Глава региона опубликовал кадры с моментом атаки. Отсутствие сообщений об авиаударе в украинских СМИ и Telegram-каналах может говорить о больших потерях, добавил Сальдо.

Несколько дней назад ВСУ с помощью дрона ударили по частному автобусу в Херсонской области. Три человека погибли.