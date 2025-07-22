Три человека погибли из-за атаки дрона ВСУ на автобус в Херсонской области

В Херсонской области в результате атаки украинского дрона на частный автобус погибли три человека, еще трое получили тяжелые ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

По его словам, трагедия произошла 22 июля в Голопристанском округе. Дрон Вооруженных сил Украины поразил автобус с мирными жителями. Все пострадавшие доставлены в Скадовскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

Сальдо также сообщил о других ударах по гражданским объектам в регионе. В селе Гладковка снаряд попал в легковой автомобиль — пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали в Скадовскую ЦРБ. Еще один обстрел произошел в Новой Каховке, где получили ранения два человека, их отвезли в местную больницу.

Ранее украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.