Три человека погибли из-за атаки дрона ВСУ на автобус в Херсонской области

В Херсонской области в результате атаки украинского дрона на частный автобус погибли три человека, еще трое получили тяжелые ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, трагедия произошла 22 июля в Голопристанском округе. Дрон Вооруженных сил Украины поразил автобус с мирными жителями. Все пострадавшие доставлены в Скадовскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как тяжелое.
Сальдо также сообщил о других ударах по гражданским объектам в регионе. В селе Гладковка снаряд попал в легковой автомобиль — пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали в Скадовскую ЦРБ. Еще один обстрел произошел в Новой Каховке, где получили ранения два человека, их отвезли в местную больницу.
Ранее украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
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