Схрон со взрывчаткой нашли в Мариуполе

Схрон диверсантов Вооруженных сил Украины со взрывными устройствами и веществами нашли в Мариуполе. Об этом РИА «Новости» сообщили в Управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике.

«Установлено, что схрон был заготовлен вражескими ДРГ в 2022 году для последующего проведения террористических акций в Мариуполе», — указали в ведомстве.

Всего из схрона изъяли шесть кумулятивных зарядов, почти 20 килограмм пластида, по 11 мин МОН-50 и гранатометных выстрелов, а также девять ручных гранат и комплектующие.

Взрывчатку уничтожили на специальном полигоне.

В средине июня российские войска нашли место дислокации украинских войск в Днепропетровской области. Как сообщил координатор николаевского подпольного движения Сергей Лебедев, бойцы ударили по целям в пригороде Марганца, а также на территории поселка городского типа Покровское.