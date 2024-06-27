Схрон со взрывчаткой нашли в Мариуполе

ФСБ: в Мариуполе нашли схрон диверсантов ВСУ со взрывчаткой

Фото: РИА «Новости»

Схрон диверсантов Вооруженных сил Украины со взрывными устройствами и веществами нашли в Мариуполе. Об этом РИА «Новости» сообщили в Управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике.

«Установлено, что схрон был заготовлен вражескими ДРГ в 2022 году для последующего проведения террористических акций в Мариуполе», — указали в ведомстве.

Всего из схрона изъяли шесть кумулятивных зарядов, почти 20 килограмм пластида, по 11 мин МОН-50 и гранатометных выстрелов, а также девять ручных гранат и комплектующие.

Взрывчатку уничтожили на специальном полигоне.

В средине июня российские войска нашли место дислокации украинских войск в Днепропетровской области. Как сообщил координатор николаевского подпольного движения Сергей Лебедев, бойцы ударили по целям в пригороде Марганца, а также на территории поселка городского типа Покровское.

Почему все сошли с ума из-за сборной Грузии по футболу

«Были судороги». Отравившиеся в курском баре «Суши кинг» рассказали о случившемся

Старение, ожоги и пигментация. Чем грозит отказ от использования SPF-крема

Приоткрыть завесу тайны. В «Мираторге» рассказали, как следят за качеством продукции

Фейк: больных свиным гриппом отравили азотистоводородной кислотой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте