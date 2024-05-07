Завербованного Украиной сотрудника МЧС задержали в Херсонской области | 360°

Важное 07 мая 2024, 16:34 Завербованного Украиной сотрудника МЧС задержали в Херсонской области ФСБ: в Херсонской области задержали завербованного Украиной сотрудника МЧС РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов в Херсонской области задержали сотрудника МЧС России, которого завербовала военная разведка Украины. Об этом сообщила пресс-служба управления ФБС по региону.

«Оперативники УФСБ по Херсонской области пресекли деятельность гражданина 1987 года рождения, сотрудника регионального МЧС, на конфиденциальной основе причастного к сотрудничеству с представителями органов военной разведки Украины», — заявили в ведомстве.

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По месту жительства фигуранта в селе Каиры силовики обнаружили самодельные взрывные устройства, который он хранил для совершения диверсионно-террористических актов на территории области, отметил RT.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией на конфиденциальной основе», следователи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на участие остальных причастных лиц.

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