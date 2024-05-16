Шри-Ланка отправит миссию в Россию после смерти своих граждан на Украине | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 23:02 Шри-Ланка отправит миссию в Россию после смерти своих граждан на Украине Баласурия: Шри-Ланка направит миссию в РФ после смерти своих граждан на Украине Unsplash

Читать 360 в

Шри-Ланка направит специализированную делегацию в Россию для обеспечения благополучия жителей государства, вовлеченных в конфликт на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Тарак Баласурия, его слова привела пресс-служба президента.

«Выяснилось, что некоторые жители Шри-Ланки въехали в Россию по туристическим визам. Среди них было значительное количество отставных военнослужащих, служивших в вооруженных силах Шри-Ланки», — сказал Баласурия.

Реклама

Он отметил, что ключевой задачей для Шри-Ланки является определение точного количества таких граждан в России. Делегацию создали по поручению главы государства Ранила Викремесингхе, в нее вступили секретарь оборонного ведомства, экс-посол РФ и чиновники МИД.

«Необходимо точно оценить ситуацию и остановить отправку личного состава в Россию», — объяснил Баласурия.

До этого в правительстве Шри-Ланки сообщили о смерти 16 своих граждан в зоне специальной военной операции.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине находятся военные НАТО. По его словам, это инженеры и наблюдатели.