Шпионка ГУР Украины получила 12 лет колонии

В Херсонской области шпионку ГУР Украины приговорили к 12 годам колонии

Херсонский областной суд приговорил задержанную шпионку ГУР Украины к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ФСБ.

Установлено, что 52-летняя женщина по заданию украинского куратора занималась сбором информации о размещении сил и средств ВС России на территории Херсонской области.

Также она организовывала схроны взрывчатых веществ и боеприпасов и координировала диверсионно-террористические акции против представителей власти и российских военных.

Во время обыска силовики обнаружили у подсудимой дома большое количество взрывчатки, детонаторы и гранаты. Уголовное дело завели по статьям «Шпионаж» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Наказание в виде 12 лет лишения свободы шпионка будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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