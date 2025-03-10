Село Агроном в Суджанском районе Курской области перешло под контроль российских войск. Об этом со ссылкой на источники среди военных на местах сообщил Telegram-канал Shot .

Авторы уточнили, что населенный пункт освободили бойцы 30-го мотострелкового полка и 11-й бригады с добровольцами «Ветеранов», вошедшие в село под прикрытием «Градов».

Большая часть украинских боевиков покинула село еще до прихода российских военных. Оставшихся оперативно ликвидировали.

Источники добавили, что после освобождения села Агроном российские военные зашли в поселок Мирный, прилегающий к Судже, где уже началась зачистка.

По предварительной оценке, общая численность украинских сил на занятой территории российского региона превышает 4000 человек, с учетом более 200 бежавших минувшей ночью.

До границы дезертиры дойти не успели. Их ликвидировали российские военные.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в минувшее воскресенье, 9 марта, рассказал, что российские военные зашли в тыл украинских боевиков в районе занятой Суджи по трубам магистрального газопровода.

Он подчеркнул, что бойцы в полном обмундировании, с оружием и средствами защиты от отравления газом в стесненных условиях преодолели десяток километров, чтобы нанести удар по противнику и освободить занятые населенные пункты.