Шольц заявил о новом витке эскалации конфликта на Украине после удара «Орешника»

Использование российскими войсками новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стало новым витком эскалации. Как сообщил телеканал NTV , с таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он призвал западные страны приложить больше усилий для скорейшего выхода на мирные переговоры.

«Использование ракеты средней дальности для удара по украинской территории — это ужасная эскалация, которая показала, насколько опасна эта война», — заявил Шольц.

Глава правительства Германии добавил, что страна остается решительным сторонником Украины, но даже после нового витка конфликта не станет передавать ВСУ ракеты Taurus, чтобы не допустить прямого столкновения России и НАТО.

Министерство обороны России в своей последней сводке сообщило, что баллистическую ракету средней дальности «Орешник» использовали в комбинированном ударе по военно-промышленному объекту в Днепропетровске.

В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на использование ВСУ западного дальнобойного вооружения для ударов по территории России.