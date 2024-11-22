Шольц заявил о новом витке эскалации конфликта на Украине после удара «Орешника»

Канцлер Германии Шольц назвал эскалацией удар ракеты «Орешник» по Украине

Hannes P Albert
Фото: Hannes P Albert/Global Look Press

Использование российскими войсками новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стало новым витком эскалации. Как сообщил телеканал NTV, с таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он призвал западные страны приложить больше усилий для скорейшего выхода на мирные переговоры.

«Использование ракеты средней дальности для удара по украинской территории — это ужасная эскалация, которая показала, насколько опасна эта война», — заявил Шольц.

Глава правительства Германии добавил, что страна остается решительным сторонником Украины, но даже после нового витка конфликта не станет передавать ВСУ ракеты Taurus, чтобы не допустить прямого столкновения России и НАТО.

Министерство обороны России в своей последней сводке сообщило, что баллистическую ракету средней дальности «Орешник» использовали в комбинированном ударе по военно-промышленному объекту в Днепропетровске.

В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на использование ВСУ западного дальнобойного вооружения для ударов по территории России.

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