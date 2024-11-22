Шольц заявил о новом витке эскалации конфликта на Украине после удара «Орешника»
Канцлер Германии Шольц назвал эскалацией удар ракеты «Орешник» по Украине
Использование российскими войсками новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стало новым витком эскалации. Как сообщил телеканал NTV, с таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц.
Он призвал западные страны приложить больше усилий для скорейшего выхода на мирные переговоры.
«Использование ракеты средней дальности для удара по украинской территории — это ужасная эскалация, которая показала, насколько опасна эта война», — заявил Шольц.
Глава правительства Германии добавил, что страна остается решительным сторонником Украины, но даже после нового витка конфликта не станет передавать ВСУ ракеты Taurus, чтобы не допустить прямого столкновения России и НАТО.
Министерство обороны России в своей последней сводке сообщило, что баллистическую ракету средней дальности «Орешник» использовали в комбинированном ударе по военно-промышленному объекту в Днепропетровске.
В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на использование ВСУ западного дальнобойного вооружения для ударов по территории России.