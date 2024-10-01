Шольц запланировал телефонный разговор с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается в ближайшие недели провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило немецкое издание Die Zeit.

Диалог может состояться в преддверии саммита «Большой двадцатки» в Бразилии. Мероприятие пройдет в ноябре. Окружение Шольца рассматривает возможность телефонных переговоров, но немецкая сторона пока не отправила запрос на их проведение.

По данным СМИ, канцлер ФРГ станет первым западным лидером, который позвонит Путину за последние полтора года, если переговоры состоятся.

Ранее казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев отказался от совместной пресс-конференции с Шольцем. Мероприятие сорвалось незадолго до его начала.