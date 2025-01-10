Шольц заблокировал внеочередную военную помощь Украине на 3 миллиарда евро

Офис канцлера Германии Олафа Шольца блокирует выделение дополнительной военной помощи Украине на три миллиарда евро, за которую выступают глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel .

По данным издания, Минобороны и МИД ФРГ планируют обратиться в бюджетный комитет бундестага за одобрением внеплановых расходов, получить одобрение они хотят перед досрочными выборами. Они объясняют этот шаг тем, что предыдущие планы не учитывали неотложных нужд Украины в связи с ускорением российского наступления и утратой ВСУ ряда важных позиций, а равно и неопределенности со стороны США в плане помощи Киеву в связи с приходом к власти Дональда Трампа.

Несмотря на это, офис Шольца со своей стороны оправдывает свое вето против этого плана тем, что не видит никакой необходимости в столь срочных действиях и считает правильным оставить такое решение на усмотрение будущего правительства.

Как отметили в издании, подобное поведение Шольца может быть связано с тем, что выделением очередного пакета помощи он не хочет отпугнуть электорат своей партии СДПГ перед выборами в бундестаг.

В четверг на авиабазе Рамштайн состоялось 25-е заседание контактной группы по обороне Украины. На нем президент страны Владимир Зеленский выразил западным союзникам свое недовольство.