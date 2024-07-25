Шольц отверг обвинения в адрес Германии из-за возможной эскалации между Россией и НАТО

Шольц: ФРГ не допустит возникновения конфликта НАТО с Россией

Немецкое руководство принимает «обдуманные решения» по украинскому кризису. Об этом на пресс-конференции заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляцию выступления провел телеканал Phoenix.

Он отметил, что действия Германии, вопреки обвинениям, не способствуют обострению отношений между Североатлантическим альянсом и Россией. Он назвал решения властей ФРГ взвешенными и отметил, что страна продолжит помогать Украине, сообщил RT. Шольц также не исключил, что в следующей мирной конференции будет участвовать Россия.

Ранее он пообещал, что немецких военнослужащих не будут отправлять на Украину. Канцлер подчеркнул, что НАТО не является и не будет являться стороной конфликта. Несмотря на это, Германия вместе с союзниками продолжит добиваться увеличения поддержки ВСУ,

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