Шольц отверг обвинения в адрес Германии из-за возможной эскалации между Россией и НАТО

Немецкое руководство принимает «обдуманные решения» по украинскому кризису. Об этом на пресс-конференции заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляцию выступления провел телеканал Phoenix .

Он отметил, что действия Германии, вопреки обвинениям, не способствуют обострению отношений между Североатлантическим альянсом и Россией. Он назвал решения властей ФРГ взвешенными и отметил, что страна продолжит помогать Украине, сообщил RT. Шольц также не исключил, что в следующей мирной конференции будет участвовать Россия.

Ранее он пообещал, что немецких военнослужащих не будут отправлять на Украину. Канцлер подчеркнул, что НАТО не является и не будет являться стороной конфликта. Несмотря на это, Германия вместе с союзниками продолжит добиваться увеличения поддержки ВСУ,