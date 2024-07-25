«Так и будет». Шольц высказался об отправке немецких военных на Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецких военных не будут отправлять в зону боевых действий на Украине, а НАТО не станет стороной конфликта. Об этом он сказал в видеобращении, опубликованном в соцсети X .

«НАТО не является и не станет стороной конфликта. Так и будет впредь. Мы не хотим, чтобы [конфликт] России с Украиной превратился в [конфликт] между Россией и НАТО», — объяснил политик.

Также Шольц заверил, что Германия не будет принимать участия в украинском конфликте и не отправит своих военнослужащих на фронт. При этом ФРГ вместе с союзниками работает над увеличением военной поддержки Украины.

Ранее Шольц заявил, что Германия разрешила украинской стороне атаковать Россию своим оружием, чтобы отсрочить удары ВС РФ по Харькову. По его словам, «было необходимо что-то решить» с этой темой.