В МИД России подготовят отчет о кровавой резне в Селидове

Министерство иностранных дел России планирует обработать и систематизировать все данные о расстрелах украинскими боевиками мирных жителей Селидова Донецкой Народной Республики, после чего предоставит «шоковый контент» на суд международных организаций. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Мы сейчас собираем все достоверные факты, видеоматериалы, фотоматериалы, доказательства, свидетельства людей. <…> И вот этот шоковый контент <…> [будет] представлен на заседаниях различных международных организаций», — сказал посол.

Как рассказал Мирошник, украинские боевики издалека обстреливали улицы и общественные места. Родственники расстрелянных таким образом людей выходили на поиски и тоже попадали под обстрел команд украинских боевиков, которые, по словам собеседника агентства, видимо, развлекались, стреляя в любого, кто попадет на прицел.

Дипломат назвал число погибших мирных жителей Селидова от рук украинских силовиков шокирующим, при том, что данные о жертвах все еще продолжают поступать.

Ранее Мирошник рассказал, что бойня произошла за два-три дня до полного освобождения города бойцами ВС РФ. По его словам, Украина готовила картинку для западных СМИ.