«Шок для украинского режима»: что будет происходить на СВО после освобождения Часова Яра
Политолог Михайлов: освобождение Часова Яра поможет окончательно зачистить ДНР
Освобождение Часова Яра открыло возможности для окончательного освобождения ДНР российскими войсками. Об этом 360.ru сообщил военный эксперт Евгений Михайлов.
«Освобождение Часова Яра сложно переоценить. Он находится на высоте и являлся основным оплотом киевской хунты, удерживающим направление на последнюю, скажем так, часть основную оккупированных территорий. Это Славянск, Краматорск», — сказал он.
По словам Михайлова, произошел перелом в принципе ведения боевых действий. Группировка ВСУ в Славянске и Краматорске оказалась в критическом положении. Теперь у ВС России появилась возможность зажать ее еще больше.
«Освободив Часов Яр, мы перекрываем все возможности доставки как вооружений, так и пропитания для украинских подразделений в этой агломерации. Это шок для украинского режима», — отметил собеседник 360.ru.
Об освобождении Часова Яра в Минобороны объявили утром 31 июля. Таких успехов удалось добиться благодаря действиям Южной группировки войск.