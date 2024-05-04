Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО | 360°

04 мая 2024, 10:37
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны.
«Страна и президент высоко оценили ваш ратный труд, присвоив вам высокие звания героев. Это, конечно, ваша большая заслуга <…> Я вас поздравляю. Желаю дальнейших успехов, новых наград и побед. Берегите себя», — обратился Шойгу к военнослужащим.
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Указ о вручении медалей подписал президент Владимир Путин. Шойгу лично наградил российских бойцов.
Ранее министр обороны поздравил четыре воинские части, принимающие участие в специальной военной операции, с награждением орденами Суворова и Кутузова. В начале апреля Сергей Шойгу вручил звезды Героев России офицерам Леониду Пашкевичу и Игорю Юргину.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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