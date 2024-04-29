Шойгу поздравил четыре воинские части с государственными наградами | 360°

Армия 29 апреля 2024, 05:09 Шойгу поздравил четыре воинские части с государственными наградами МО: Шойгу поздравил четыре отличившиеся в зоне СВО воинские части с орденами РИА «Новости»

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил четыре воинские части, принимающие участие в специальной военной операции, с награждением орденами Суворова и Кутузова. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы воинской части и соединениям, участвующим в специальной военной операции», — уточнили в ведомстве.

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Министр поздравил 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду с награждением орденом Суворова. Бойцы этого подразделения устанавливают минные заграждения на самых сложных направлениях: Лисичанском, Соледаро-Бахмутском, Авдеевском, Запорожском и Каховском.

Бойцов 50-й отдельной железнодорожной бригады поздравили с награждением орденом Кутузова. Бригада занимается доставкой военных грузов и обеспечением подразделения группировки войск «Восток».

Орден Суворова получила 90-я зенитная ракетная бригада за успешные действия на Херсонском и Запорожском направлениях.

Также Шойгу поблагодарил 56-й гвардейский десантно-штурмовой Донской казачий полк, награжденный орденом Кутузова, сражающийся на Херсонском направлении. За массовой героизм госнаграды получили 2294 бойцов полка.

В начале апреля Шойгу вручил звезды Героев России офицерам Леониду Пашкевичу и Игорю Юргину.