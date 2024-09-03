Главу «Укрэнерго» отправили в отставку после ударов по объектам ВПК

Депутат Рады Железняк сообщил об увольнении главы «Укрэнерго» Кудрицкого

Фото: РИА «Новости»

Главу компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого отправили в отставку, написал в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк. По его словам, это был один из немногих функционеров, реально разбиравшихся в энергетических вопросах.

«Одного из наиболее адекватных людей по энергетике — руководителя „Укрэнерго“ уволили», — отметил Железняк.

Он добавил, что только «Украэнерго» возвела защитные сооружения вокруг энергетических объектов и закупилась оборудованием для проведения экстренных восстановительных работ. Отставка, по мнению Железняка, произошла из-за «лоббистов» — они специально обвинили Кудрицкого в плохой защите объектов.

Депутат подчеркнул — руководителя компании сняли для перераспределения финансовых потоков на Украине.

В конце августа ВС России нанесли удары по вражеским объектам энергетической инфраструктуры. Цели поразили в 15 областях страны.

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