Западные и украинские политики неспроста сменили позицию по отношению к переговорам с Россией. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил журналистам, что они рассчитывают добиться приостановки боевых действий ради подготовки к новой эскалации. Об этом сообщил RT .

«Запад, а в последнее время и его украинские слуги пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться. <…> Будем полагаться только на конкретные действия», — сказал он.

Шойгу напомнил, что президент Владимир Путин выдвинул условия для прекращения огня, но за два месяца власти Украины так и не отреагировали на предложение. Обсуждение украинской «формулы мира» он назвал бессмысленным без участия всех сторон конфликта. Секретарь Совбеза предупредил, что Западу не удастся втянуть российскую сторону в долгий переговорный процесс ради потери инициативы на поле боя.

Он выступил перед журналистами в Баку, где принял участие в переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В предыдущий день Шойгу посетил Иран.