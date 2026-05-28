Шойгу раскрыл ключевые цели атак Вооруженных сил РФ на Украине

Российские вооруженные силы отслеживают появление предприятий по производству боеприпасов на Украине и незамедлительно бьют по ним, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Как только на Украине появляются предприятия, производящие боеприпасы, и об этом становится известно, ВС РФ их атакуют, заверил Шойгу на полях Международного форума по безопасности.

Секретарь Совбеза добавил, что удары возмездия по Киеву, о которых предупредила Москва, могут последовать в любой момент.

Ранее МИД России сообщил, что вооруженные силы будут системно и последовательно бить по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве в ответ на теракт в Старобельске. Иностранным гражданам рекомендовали покинуть город.