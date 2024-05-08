Шойгу поздравил военных с освобождением Котляровки и Соловьево | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 03:28 Шойгу поздравил военных с освобождением Котляровки и Соловьево РИА «Новости»

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил военных 272-го мотострелкового полка с освобождением села Котляровка и солдат 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которые освободили населенный пункт Соловьево. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Глава министерства направил военнослужащим поздравительные телеграммы. По его словам, военнослужащие 272-го мотострелкового полка уверенно продвигаются вперед на Купянском направлении. Этот район является одним из самых сложных, но солдаты демонстрируют свой профессионализм.

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Смелость проявляет и 55-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Военные работают сразу на нескольких направлениях. Они также героически проявили свои силы при освобождении Лисичанска и Авдеевки.

По данным Минобороны,российская армия нанесла поражение технике и живой силе 66-й, 44-й и 14-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новосадовое в ДНР, Стельмаховка в ЛНР и Купянск в Харьковской области.