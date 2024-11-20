Шойгу показали разработки ядерного центра в интересах СВО в Сарове

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил ядерный центр в Сарове, ознакомился с работой его подразделений и разработками в интересах специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза.

Шойгу прибыл во Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Также секретарь Совбеза побывал в Институте теоретической и математической физики (ИТМФ), Институте лазерно-физических исследований (ИЛФИ) и других подразделениях ядерного центра.

«Шойгу продемонстрировали экспозицию с разработками РФЯЦ-ВНИИЭФ в интересах специальной операции», — отметили в Совбезе.

Ранее Шойгу обвинил Украину в попытках совершить акты ядерного терроризма. Он заявил, что об этом свидетельствуют постоянные удары ВСУ по Запорожской АЭС и планы по захвату Курской атомной электростанции.