Шойгу показали разработки ядерного центра в интересах СВО

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил ядерный центр в Сарове, ознакомился с работой его подразделений и разработками в интересах специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза.
Шойгу прибыл во Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Также секретарь Совбеза побывал в Институте теоретической и математической физики (ИТМФ), Институте лазерно-физических исследований (ИЛФИ) и других подразделениях ядерного центра.
«Шойгу продемонстрировали экспозицию с разработками РФЯЦ-ВНИИЭФ в интересах специальной операции», — отметили в Совбезе.
Ранее Шойгу обвинил Украину в попытках совершить акты ядерного терроризма. Он заявил, что об этом свидетельствуют постоянные удары ВСУ по Запорожской АЭС и планы по захвату Курской атомной электростанции.
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