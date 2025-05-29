Шойгу: России есть что снять в ответ на отмену ФРГ ограничений по вооружениям

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал заявление ФРГ о снятии запрета на разрешение Украине использовать дальнобойное оружие. Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальность военных поставок в Украину. Теперь Киев может использовать дальнобойное оружие для ударов по целям на территории России. Во вторник Мерц уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.

«Поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», — сказал Шойгу.

Он также отметил, что российское оружие доказало свою эффективность в бою и пользуется большим спросом на мировом рынке.

«И тот опыт, который у нас есть, и те наработки, которые сделали наши конструкторские бюро, предприятия, промышленные комплексы, они проверены», — отметил он.

Также секретарь Совбеза подчеркнул, что встреча по безопасности в Москве развеяла миф об изоляции России.

Ранее Шойгу в документальном фильме «Шойгу 70. Правила жизни» рассказала, что чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем сильнее он чувствует одиночество. Он признался, что последние пять лет были для него очень насыщенными и непростыми.