Школы Павловского Посада передали гумпомощь военному госпиталю в Донецке

В госпиталь города Донецк была доставлена очередная партия гуманитарной помощи, собранная образовательными учреждениями Павлово-Посадского городского округа. Сотрудники школ округа, в рамках гуманитарной миссии, привезли строительные материалы, бытовую технику, инструменты и продукты питания.

Командованию батальона также были переданы иконы и православная литература. Организаторы акции подчеркнули важность поддержки и помощи тем, кто находится в сложных условиях. Гуманитарная помощь стала возможной благодаря усилиям педагогов, учеников и их родителей, которые активно участвовали в сборе необходимых вещей.

Напомним, что с 23 по 28 ноября состоится очередной выезд гуманитарного конвоя в зону проведения специальной военной операции. Руководить миссией будет председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов. В штабе, который расположен в местном отделении партии «Единая Россия» и Совете депутатов округа, продолжают принимать запросы от земляков, находящихся в зоне СВО. Связаться можно по телефону 89167120545.

Организаторы призывают всех неравнодушных жителей округа присоединиться к сбору помощи и поддержать тех, кто нуждается в нашей помощи и заботе.

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